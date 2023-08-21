Кровавые деньги. Соперник Динамо Киев приобрел игрока из российского клуба 21 августа, 21:26 Бахтияр Зайнутдинов (Фото:ФК Бешикташ)

Полузащитник Бахтияр Зайнутдинов перешел в Бешикташ из московского ЦСКА.

Турецкий клуб не стал разглашать детали соглашения с 25-летним казахстанским игроком.

Зайнутдинов провел 82 матча за российский клуб, в которых забил семь голов. В составе национальной сборной Казахстана сыграл 30 игр и забил 12 голов.

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По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 4,5 млн евро, а контракт рассчитан до 2027 года.

Отметим, что киевского Динамо сыграет с Бешикташем в плей-офф раунде квалификации Лиги конференций. Матчи пройдут 24 и 31 августа.

Напомним, игрок сборной России перешел в испанский клуб.