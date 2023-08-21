Кровавые деньги. Соперник Динамо Киев приобрел игрока из российского клуба
Бахтияр Зайнутдинов (Фото:ФК Бешикташ)
Полузащитник Бахтияр Зайнутдинов перешел в Бешикташ из московского ЦСКА.
Турецкий клуб не стал разглашать детали соглашения с 25-летним казахстанским игроком.
Зайнутдинов провел 82 матча за российский клуб, в которых забил семь голов. В составе национальной сборной Казахстана сыграл 30 игр и забил 12 голов.
По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 4,5 млн евро, а контракт рассчитан до 2027 года.
Отметим, что киевского Динамо сыграет с Бешикташем в плей-офф раунде квалификации Лиги конференций. Матчи пройдут 24 и 31 августа.
Напомним, игрок сборной России перешел в испанский клуб.