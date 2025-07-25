«Не должны пропускать такие голы»: Туран назвал недостатки Шахтера в победном матче против Бешикташа

Читайте также: Украина обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Специалист доволен, что сумел добыть победу с себя на родине в Турции.

«Конечно, было очень важно выиграть в моей родной стране, но еще не все решено. Мы принимаем тот позитив, который был сегодня, однако мы не должны пропускать такие простые голы, которые мы пропустили. Мы будем работать над этим с нашими игроками. Нам нужно лучше играть 1 в 1 на флангах обороны».

Туран выделил негативные моменты в игре Шахтера.

«У нас молодая команда, я верю в ее потенциал и горжусь тем, что они покидают стадион с высоко поднятыми головами. Когда вы говорите, что наша атака была на самом высоком уровне, тогда мы должны были забивать еще. Когда ты на топ-уровне, ты не можешь упускать столько моментов.

Мы должны улучшать нашу игру в чужой штрафной. У нас было еще 2−3 возможности, которые мы должны были реализовать сегодня, их нельзя было терять", — сказал Туран для УПЛ ТВ.

Ответный матч Шахтер — Бешикташ пройдет в четверг 31 июля.

Если Шахтеру удастся пройти турецкий клуб, то дальше сыграет против проигравшего в паре Лиги чемпионов Рейнджерс (Шотландия) — Панатинаикос (Греция).

Если же Шахтер проиграет, то вылетит в Лигу конференций. Там команда Арды Турана в третьем раунде отбора сыграет против победителя пары Сент-Патрикс (Ирландия) — Нымме Калью (Эстония).