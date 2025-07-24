«Побеждали Фенербахче и Галатасарай»: Туран назвал сильные стороны Бешикташа перед игрой с Шахтером в Лиге Европы

«Бешикташ — это особенный клуб: с традициями, с фанатами, тренером и, самое главное, игроками. Даже в прошлом сезоне, когда они были не в лучшем состоянии, им удалось победить Фенербахче и Галатасарай. На этом стадионе нужно не просто хорошо играть, а правильно реагировать на ключевые моменты, потому что у них есть игроки, которые могут изменить ход матча мгновенно. Это нас мотивирует еще больше.

Мне нравятся команды, которые владеют мячом, и мы будем стараться играть с контролем [мяча]. У Бешикташа сильные контратаки, что отчасти связано с профилем игроков. Но большие команды могут адаптироваться к любой ситуации. Мы будем готовы и к позиционной игре, и к контратакам, однако я не хочу отказываться от контроля мяча. Очень мало команд в мировой истории добивались успеха только благодаря обороне", — цитирует Турана ВСБЕРНА.

Напомним, что Бешикташ -- 16-кратный чемпион Турции. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в национальном чемпионате.



Отметим, что встреча состоится в четверг, 24 июля, в Стамбуле. Начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 31 июля.

В первом раунде квалификации Шахтер уверенно одолел финский Ильвес.

Если Горняки пройдут турецкий клуб, то дальше сыграют против проигравшего в паре Лиги чемпионов Рейнджерс (Шотландия) -- Панатинаикос (Греция).

Если же Шахтер проиграет, то вылетит в Лигу конференций. Там команда Арды Турана в третьем раунде отбора сыграет против победителя пары Сент-Патрикс (Ирландия) - Нымме Калью (Эстония).

Ранее тренер Бешикташа Сульшер сделал смелое заявление перед матчем с Шахтером в Лиге Европы.