Донецкий клуб встретится с очень сильным соперником во втором раунде квалификации Лиги Европы .

Поединок Бешикташ — Шахтер пройдет в четверг, 24 июля. Начало в 21:00.

Матч в прямом эфире будет транслировать платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

В букмекерских конторах фаворит встречи турецкий клуб. Котировки на матч: победа Бешикташа — 2.41, ничья — 3.85, победа Шахтера — 2.76.

Бешикташ — 16-кратный чемпион Турции по футболу. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в национальном чемпионате.

Напомним, что в первом раунде квалификации Шахтер прошел финский Ильвес.

Если Шахтеру удастся пройти турецкий клуб, то дальше сыграет против проигравшего в паре Лиги чемпионов Рейнджерс (Шотландия) — Панатинаикос (Греция).

Если же Шахтер проиграет, то вылетит в Лигу конференций. Там команда Арды Турана в третьем раунде отбора сыграет против победителя пары Сент-Патрикс (Ирландия) — Нымме Калью (Эстония).