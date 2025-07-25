«Донт пуш зе хорсес»: Судаков оригинально ответил лидеру Бешикташа легендарной фразой Усика

Нападающий турецкой команды Тэмми Абрахам заявил, что Бешикташ возьмет реванш в ответной игре.

«После матча они праздновали так, будто все уже закончилось. У меня большой опыт в футболе. Мы запомним эти празднования и посмотрим, что будет через неделю».

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков отреагировал на слова англичанина.

Украинский футболист опубликовал в своем Telegram-канале скриншот цитаты Абрахама и написал: «Донт пуш зе хорсес!».

Фото: Судаков ответил Абрахаму / t.me/SudakovGio

Судаков использовал фразу абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика, которая стала мемом перед реваншем с Даниэлем Дюбуа.

Ответный матч Шахтер — Бешикташ пройдет в четверг 31 июля.

Напомним, что тренер Бешикташа пообещал пройти Шахтер после поражения в первом матче.