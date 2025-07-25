«Мы забьем первыми и победим»: тренер Бешикташа пообещал пройти Шахтер после поражения в первом матче

Норвежский специалист уверен, что его подопечным удастся пройти в следующий раунд, несмотря на фиаско в первой игре — 2:4.

«Прежде всего, мы играли против сильного и качественного соперника. Нам следовало лучше сыграть в обороне. Мы могли избежать всех четырех голов. Если бы мы хорошо защищались, мы бы не пропустили эти голы.

Некоторые игроки опаздывали, и я видел, что они не были готовы. В этом матче нам нужно было действовать точнее. Ответный матч на следующей неделе мы сыграем лучше.

Мы будем учиться на своих ошибках. Будет сложно, но в моей карьере было много матчей, когда я выходил из подобных ситуаций. В ответном матче мы будем лучше готовы. Верю, мы забьем первыми и решим все в свою пользу", — цитирует Сульшера Fanatik.

Ответный матч Шахтер — Бешикташ пройдет в четверг 31 июля.

Если Шахтеру удастся пройти турецкий клуб, то дальше сыграет против проигравшего в паре Лиги чемпионов Рейнджерс (Шотландия) — Панатинаикос (Греция).

Если же Шахтер проиграет, то вылетит в Лигу конференций. Там команда Арды Турана в третьем раунде отбора сыграет против победителя пары Сент-Патрикс (Ирландия) — Нымме Калью (Эстония).