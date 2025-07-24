В четверг, 24 июля, донецкий Шахтер провел поединок против Бешикташа в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы .

На седьмой минуте встречи «горняки» вышли вперед. Алиссон получил передачу от Кевина, сместился в центр и пробил. Мяч попал в одного из игроков Бешикташа, от которого потом залетел в ворота.

В середине тайма Шахтер удвоил преимущество. Алиссон выполнил подачу в штрафную, где Эгиналду забил головой.

Перед перерывом турецкий клуб отыграл один мяч. Абрахам реализовал пенальти, который был назначен за то, что мяч попал в руку Конопли.

Во втором тайме подопечные Арда Турана продолжили забивать. Алиссон накрутил защитников соперника, отдал на Кевина, который переправил мяч в пустые ворота.

На последних минутах игры Бешикташ забил второй гол, а его автором стал Жоау Мариу.

В компенсированное время Шахтеру удалось отправить четвертый мяч в ворота соперника. Кевин оформил дубль после передачи от Бондаренко.

Бешикташ — Шахтер 2:4

Голы: Абрахам, 40 (пен.), Жоау Мариу, 87 — Алиссон, 7, Эгиналду, 28, Кевин, 67, 90+6

Ответный матч Шахтер — Бешикташ пройдет в четверг 31 июля.

Если Шахтеру удастся пройти турецкий клуб, то дальше сыграет против проигравшего в паре Лиги чемпионов Рейнджерс (Шотландия) — Панатинаикос (Греция).

Если же Шахтер проиграет, то вылетит в Лигу конференций. Там команда Арды Турана в третьем раунде отбора сыграет против победителя пары Сент-Патрикс (Ирландия) — Нымме Калью (Эстония).