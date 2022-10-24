Звездный футболист повторил гол, которым прославился Лобановский — видео 24 октября, 10:11 Всего в нынешнем сезоне Гризманн сыграл за Атлетико 15 матчей (Фото:REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Форвард мадридского Атлетико Антуан Гризманн забил гол в ворота севильского Бетиса в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу прямым ударом с углового.

Французский нападающий удивил зрителей на 54-й минуте поединка. Он исполнял угловой и закрутил мяч так, что тот, миновав всех игроков, залетел в дальний угол.

Именно такими голами славился легендарный украинец Валерий Лобановский. Подобные результативные удары в его исполнении получили название «сухой лист».

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Этот гол Гризманна был первым в поединке. Позже он оформил дубль, на что Бетис смог ответить лишь результативным ударом Набиля Фекира.

Видеообзор матча Бетис — Атлетико:

Всего в нынешнем сезоне Гризманн сыграл за Атлетико 15 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Сообщалось, что Реал обыграл Севилью и укрепил лидерство в чемпионате Испании.