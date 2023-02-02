Барселона еще сильнее укрепила лидерство в чемпионате Испании — видео 2 февраля, 00:20 Левандовски забил победный мяч (Фото:REUTERS/Marcelo Del Pozo)

В испанской Ла Лиге состоялся отложенный матч 17-го тура.



Лидер первенства Барселона навестила Бетис и одержала победу с результатом 2:1 после того, как в течение часа игры зрители не видели голов.

Гости смогли пробить оборону хозяев поля на 65-й минуте, когда отличился Рафинья. На 80-м обороте секундной стрелки Левандовски удвоил перевес каталонцев.

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Севильская команда сумела вернуть интригу в игру на 85-й минуте после гола Кунде в свои ворота, но им так и не удалось вырвать ничью.

Этот успех позволил Барселоне еще сильнее укрепить лидерство и оторваться на восемь очков от своего главного преследователя Реала, который имеет матч в запасе.

Бетис — Барселона 1:2

Голы: Кунде, 85 (в свои ворота) — Рафинья, 65, Левандовски, 80



Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В прошлом туре действующему чемпиону Реалу не удалось на своем поле победить третью на сегодня команду в турнирной таблице Реал Сосьедад — 0:0.