Барселона еще сильнее укрепила лидерство в чемпионате Испании — видео
Левандовски забил победный мяч (Фото:REUTERS/Marcelo Del Pozo)
В испанской Ла Лиге состоялся отложенный матч 17-го тура.
Лидер первенства Барселона навестила Бетис и одержала победу с результатом 2:1 после того, как в течение часа игры зрители не видели голов.
Гости смогли пробить оборону хозяев поля на 65-й минуте, когда отличился Рафинья. На 80-м обороте секундной стрелки Левандовски удвоил перевес каталонцев.
Севильская команда сумела вернуть интригу в игру на 85-й минуте после гола Кунде в свои ворота, но им так и не удалось вырвать ничью.
Этот успех позволил Барселоне еще сильнее укрепить лидерство и оторваться на восемь очков от своего главного преследователя Реала, который имеет матч в запасе.
Бетис — Барселона 1:2
Голы: Кунде, 85 (в свои ворота) — Рафинья, 65, Левандовски, 80
Турнирная таблица
В прошлом туре действующему чемпиону Реалу не удалось на своем поле победить третью на сегодня команду в турнирной таблице Реал Сосьедад — 0:0.