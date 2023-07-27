Испанский клуб креативно представил знаменитого футболиста в стиле Игры престолов — видео

27 июля, 11:26
Поделиться:
Иско подписал с Бетисом контракт на один год (Фото:ФК Бетис)

Иско подписал с Бетисом контракт на один год (Фото:ФК Бетис)

Испанский Бетис ярко презентовал нового полузащитника команды Иско.

Бетис креативно подошел к представлению звездного новичка, опубликовав в соцсетях фрагмент из популярного сериала Игра престолов, намекнув на сходство футболиста с главным героем Джоном Сноу.

Видео дня

Читайте также:
Лунин отстоял «на ноль». Реал с эффектным дебютным голом звездного новичка победил Манчестер Юнайтед — видео

Иско перешел в Бетис как свободный агент и подписал с клубом однолетний контракт.

В течение карьеры Иско выступал за испанские Валенсию, Малагу и Севилью, а наибольшую славу получил, выступая за мадридский Реал, где он провел девять лет.

Ранее Динамо оригинально представило Андрея Ярмоленко диалогом с Суркисом.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Сериал Игра престолов Бетис

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X