Испанский клуб креативно представил знаменитого футболиста в стиле Игры престолов — видео 27 июля, 11:26 Иско подписал с Бетисом контракт на один год (Фото:ФК Бетис)

Испанский Бетис ярко презентовал нового полузащитника команды Иско.

Бетис креативно подошел к представлению звездного новичка, опубликовав в соцсетях фрагмент из популярного сериала Игра престолов, намекнув на сходство футболиста с главным героем Джоном Сноу.

Видео дня

Иско перешел в Бетис как свободный агент и подписал с клубом однолетний контракт.

В течение карьеры Иско выступал за испанские Валенсию, Малагу и Севилью, а наибольшую славу получил, выступая за мадридский Реал, где он провел девять лет.

Ранее Динамо оригинально представило Андрея Ярмоленко диалогом с Суркисом.