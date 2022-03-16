Реал выделил миллион евро для украинских беженцев

16 марта, 18:15
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Реал помогает украинцам (Фото:ФК Реал via Instagram)

Реал помогает украинцам (Фото:ФК Реал via Instagram)

Мадридский Реал финансово поможет беженцам из Украины.

В рамках кампании Все с Украиной благотворительный фонд Реала пожертвует украинским беженцам 1 миллион евро, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

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Деньги будут переданы в Красный крест в Испании и пойдут на предметы первой необходимости и психологическую помощь украинцам.

Часть денег будет передана спортивным школам Реала в Украине.

В частности, в Тернополе уже проводится сбор и раздача продуктов питания, а также организация эвакуации в Польшу.

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Ранее сообщалось, что английский Эвертон, за который выступает украинский футболист Виталий Миколенко, приступил к сбору средств для помощи Украине.

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Теги:   Футбол Беженцы ФК Реал Мадрид Война в Украине

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