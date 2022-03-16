Реал выделил миллион евро для украинских беженцев
Реал помогает украинцам (Фото:ФК Реал via Instagram)
Мадридский Реал финансово поможет беженцам из Украины.
В рамках кампании Все с Украиной благотворительный фонд Реала пожертвует украинским беженцам 1 миллион евро, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Деньги будут переданы в Красный крест в Испании и пойдут на предметы первой необходимости и психологическую помощь украинцам.
Часть денег будет передана спортивным школам Реала в Украине.
В частности, в Тернополе уже проводится сбор и раздача продуктов питания, а также организация эвакуации в Польшу.
Ранее сообщалось, что английский Эвертон, за который выступает украинский футболист Виталий Миколенко, приступил к сбору средств для помощи Украине.
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