Украинский футболист забил победный гол за кипрский клуб на 97-й минуте — видео 12 декабря, 17:57 Безус принес победу Омонии (Фото:ФК Омония via Twitter)

Украинский нападающий Омонии Роман Безус стал героем своей команды в матче 14-го тура чемпионата Кипра против Хлораки.

Безус начал матч на скамейке запасных, однако появился на поле во втором тайме на 63-й минуте.

Команды никак не могли распечатать ворота друг друга и уже готовились расписать мировую, однако против такого результата оказался украинский форвард, который на 97-й минуте нанес красивый удар из-за пределов штрафной в угол ворот, принеся своей команде драматичную победу.

Видео дня

После 14-го тура Омония занимает в турнирной таблице чемпионата Кипра 6-е место.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Владислав Кочергин принес победу Ракуву в матче 1/16 финала Кубка Польши против Заглембе.