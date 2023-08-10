Победный мяч. Украинский футболист забил шестой гол в квалификации Лиги конференций — видео
Безус забил Мидтьюлланну (Фото:ФК Омония)
Украинский полузащитник кипрской Омонии Роман Безус отметился очередным голом в квалификации Лиги конференций.
Безус забил в ворота датского Мидтьюлланна в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.
На 38-й минуте украинец подхватил мяч после ошибки защитника Мидтьюлланна и точно пробил мимо голкипера, открыв счет.
В итоге гол Безуса стал единственным в матче и принес Омонии победу 1:0
Это шестой гол украинского футболиста в трех матчах отбора турнира.
Вместе с нападающим бельгийского Гента Уго Куйперсом Безус делит первую строчку в списке лучших бомбардиров отборочного турнира.
Ранее Безус отметился хетр-триком в первом поединке второго раунда квалификации Лиги конференций против азербайджанской Габалы, а в ответном матче забил два гола.