Победный мяч. Украинский футболист забил шестой гол в квалификации Лиги конференций — видео

10 августа, 21:58
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Безус забил Мидтьюлланну (Фото:ФК Омония)

Безус забил Мидтьюлланну (Фото:ФК Омония)

Украинский полузащитник кипрской Омонии Роман Безус отметился очередным голом в квалификации Лиги конференций.

Безус забил в ворота датского Мидтьюлланна в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.

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На 38-й минуте украинец подхватил мяч после ошибки защитника Мидтьюлланна и точно пробил мимо голкипера, открыв счет.

Видео дня

В итоге гол Безуса стал единственным в матче и принес Омонии победу 1:0

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Это шестой гол украинского футболиста в трех матчах отбора турнира.

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Вместе с нападающим бельгийского Гента Уго Куйперсом Безус делит первую строчку в списке лучших бомбардиров отборочного турнира.

Ранее Безус отметился хетр-триком в первом поединке второго раунда квалификации Лиги конференций против азербайджанской Габалы, а в ответном матче забил два гола.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига конференций

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