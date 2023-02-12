Украинский биатлонист попал в топ-10 гонки преследования на Кубке мира в Оберхофе

12 февраля, 19:00
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Пидручный занял восьмое место (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Пидручный занял восьмое место (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Сегодня, 12 февраля, состоялись мужская и женская гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Украину в гонке представляли четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Артем Прима.

Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Подручный, который с двумя промахами на третьем огневом рубеже финишировал на восьмой строчке.

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Дудченко стал 21-м, Прима финишировал 39-м, а Цымбал занял 40-е место.

Золото завоевал норвежец Йоханнес Бе, серебряным призером стал его земляк Стурла Легрейд, а третьим финишировал швед Себастьян Самуэльсон.

https://twitter.com/biathloncomua/status/1624789656322641921

Перед этим состоялась гонка преследования среди женщин, в которой победила француженка Жюлья Симон, серебро завоевала немка Дениз Херрманн-Вик, а бронзу — норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Среди украинок лучший результат показала Юлия Джима, финишировавшая 14-й. Елена Билосюк стала 48-й, а Анастасия Меркушина — 49-й.

https://twitter.com/biathloncomua/status/1624757376510316545

Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате Европы в швейцарском Ленцергайде.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Биатлон

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