Украинский биатлонист попал в топ-10 гонки преследования на Кубке мира в Оберхофе 12 февраля, 19:00 Пидручный занял восьмое место (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Сегодня, 12 февраля, состоялись мужская и женская гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Украину в гонке представляли четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Артем Прима.

Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Подручный, который с двумя промахами на третьем огневом рубеже финишировал на восьмой строчке.

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Дудченко стал 21-м, Прима финишировал 39-м, а Цымбал занял 40-е место.

Золото завоевал норвежец Йоханнес Бе, серебряным призером стал его земляк Стурла Легрейд, а третьим финишировал швед Себастьян Самуэльсон.

Перед этим состоялась гонка преследования среди женщин, в которой победила француженка Жюлья Симон, серебро завоевала немка Дениз Херрманн-Вик, а бронзу — норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Среди украинок лучший результат показала Юлия Джима, финишировавшая 14-й. Елена Билосюк стала 48-й, а Анастасия Меркушина — 49-й.

Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате Европы в швейцарском Ленцергайде.

