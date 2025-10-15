«Карьера закончилась, не начавшись»: зять Суркиса рассказал, как дебютировал за Динамо

Зять президента «бело-синих» Игоря Суркиса в интервью Денису Бойко признался, что дебютная игра у него не сложилась.

«Мы играли на сборах с Аль-Хилялем и кипрским Арисом. Я обе игры сыграл в стартовом составе, мы выиграли. А у Луческу если команда играет хорошо, ты в составе — состав не меняется, это суеверие.

Мы приезжаем, проводим 2 или 3 тренировки, я понимаю, что я в стартовом составе. Только на заезд — а меня просто… То, что я потел весь день — ничего не сказать.

Ну и просто выходим на игру, там какая… я не помню, там какая-то минута, там вторая, третья, пятая. Просто выбиваю мяч, ну, в центр поля. Ну, бывает там, знаешь, срезался мяч. Ну, выбил, ну, вижу что с 40 м, чудак бьет.

Я поворачиваюсь, а Бущан просто смотрит на меня. Стою и думаю: «Е**ный в рот, карьера закончилась, не начавшись. Первое касание — и добрый вечер».

Потом там такой цирк поехал. Через 10 минут судья Попову красную дает. Потом мы забили 4, но все равно канитель такая пошла в том интернете. Я тогда думал, что готов".

Биловар признался, что получил ценный опыт, несмотря на провальный дебют.

«Я рад, что так уже сложилось, потому что это большой урок. Психологически он сделал меня стойким, не на 100, а на 1000%».

Биловар дебютировал за первую команду Динамо в 2023 году. В том же году женился на дочери Игоря Суркиса Яне.

Ранее сообщалось, что новичок Динамо, который делал пророссийские репосты, первую зарплату отправил на ВСУ.