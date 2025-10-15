«Карьера закончилась, не начавшись»: зять Суркиса рассказал, как дебютировал за Динамо

15 октября, 09:00
Поделиться:
Кристиан Биловар вспомнил матч против Миная (Фото: ФК Динамо Киев)

Кристиан Биловар вспомнил матч против Миная (Фото: ФК Динамо Киев)

Футболист киевского Динамо Кристиан Биловар вспомнил, как ошибся в первом официальном матче за столичный гранд.

Читайте также:
«Не знает, что делать с мячом»: легенда Динамо разнес игроков сборной Украины после победы над Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

Зять президента «бело-синих» Игоря Суркиса в интервью Денису Бойко признался, что дебютная игра у него не сложилась.

«Мы играли на сборах с Аль-Хилялем и кипрским Арисом. Я обе игры сыграл в стартовом составе, мы выиграли. А у Луческу если команда играет хорошо, ты в составе — состав не меняется, это суеверие.

Реклама

Мы приезжаем, проводим 2 или 3 тренировки, я понимаю, что я в стартовом составе. Только на заезд — а меня просто… То, что я потел весь день — ничего не сказать.

Ну и просто выходим на игру, там какая… я не помню, там какая-то минута, там вторая, третья, пятая. Просто выбиваю мяч, ну, в центр поля. Ну, бывает там, знаешь, срезался мяч. Ну, выбил, ну, вижу что с 40 м, чудак бьет.

Я поворачиваюсь, а Бущан просто смотрит на меня. Стою и думаю: «Е**ный в рот, карьера закончилась, не начавшись. Первое касание — и добрый вечер».

Потом там такой цирк поехал. Через 10 минут судья Попову красную дает. Потом мы забили 4, но все равно канитель такая пошла в том интернете. Я тогда думал, что готов".

https://www.youtube.com/embed/0Xx5-3tKytk?si=3pPNwggKM39fthK7
Читайте также:
Защитником Динамо интересуются Челси, Ливерпуль, МЮ и другие европейские клубы — СМИ

Биловар признался, что получил ценный опыт, несмотря на провальный дебют.

«Я рад, что так уже сложилось, потому что это большой урок. Психологически он сделал меня стойким, не на 100, а на 1000%».

Биловар дебютировал за первую команду Динамо в 2023 году. В том же году женился на дочери Игоря Суркиса Яне.

Ранее сообщалось, что новичок Динамо, который делал пророссийские репосты, первую зарплату отправил на ВСУ.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies