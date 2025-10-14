Украинский защитник киевского Динамо Кристиан Биловар, который родился в Венгрии, признался, что иногда задумывается о смене гражданства.

По словам 24-летнего футболиста, он мечтает сыграть за взрослую сборную Украины, но потенциально рассмотрит предложение Венгрии, если так и не получит вызов в состав сине-желтых.

«Если я еду туда с венгерским паспортом и меня вызывают в сборную Венгрии, то меня уже не вызовут в сборную Украины. А мечта — здесь (положил руку на сердце — ред.).

Возможно, если мне будет лет 30, меня так и не вызовут в сборную Украины, и у меня будет какое-то там предложение, то [я поеду]", — сказал Биловар в подкасте Дениса Бойко.

Футболист также считает, что к нему относятся предвзято из-за его личной жизни — и это может повлиять на его решение о гражданстве. По мнению Биловара, критика фанатов в его адрес связана с тем, что он является зятем президента Динамо Игоря Суркиса.

«Если у меня будет хорошее предложение даже сейчас с гражданством и мне скажут, что шансов у тебя за сборную Украины [сыграть нет], потому что ты кум, зять, сват и так далее, и люди тебя просто не любят в интернете, поэтому мы тебя не возьмем в сборную — ну, тогда без вопросов, я пойду возьму гражданство [Венгрии]», — заявил Биловар.

Биловар дебютировал за первую команду Динамо в 2023 году. В том же году женился на дочери Игоря Суркиса Яне.

Ранее сообщалось, что новичок Динамо, который делал пророссийские репосты, первую зарплату отправил на ВСУ.