«Не любят в интернете». Зять Суркиса из Динамо рассмотрит смену гражданства — он родился в Венгрии

14 октября, 23:57
Поделиться:
Кристиан Биловар (Фото: ФК Динамо Киев)

Кристиан Биловар (Фото: ФК Динамо Киев)

Украинский защитник киевского Динамо Кристиан Биловар, который родился в Венгрии, признался, что иногда задумывается о смене гражданства.

Читайте также:
«Не знает, что делать с мячом»: легенда Динамо разнес игроков сборной Украины после победы над Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

По словам 24-летнего футболиста, он мечтает сыграть за взрослую сборную Украины, но потенциально рассмотрит предложение Венгрии, если так и не получит вызов в состав сине-желтых.

Реклама

«Если я еду туда с венгерским паспортом и меня вызывают в сборную Венгрии, то меня уже не вызовут в сборную Украины. А мечта — здесь (положил руку на сердце — ред.).

Возможно, если мне будет лет 30, меня так и не вызовут в сборную Украины, и у меня будет какое-то там предложение, то [я поеду]", — сказал Биловар в подкасте Дениса Бойко.

Футболист также считает, что к нему относятся предвзято из-за его личной жизни — и это может повлиять на его решение о гражданстве. По мнению Биловара, критика фанатов в его адрес связана с тем, что он является зятем президента Динамо Игоря Суркиса.

«Если у меня будет хорошее предложение даже сейчас с гражданством и мне скажут, что шансов у тебя за сборную Украины [сыграть нет], потому что ты кум, зять, сват и так далее, и люди тебя просто не любят в интернете, поэтому мы тебя не возьмем в сборную — ну, тогда без вопросов, я пойду возьму гражданство [Венгрии]», — заявил Биловар.

Читайте также:
«Сборная могла бы обыграть Францию»: легенда Динамо объяснил, чего не хватает команде Реброва

Биловар дебютировал за первую команду Динамо в 2023 году. В том же году женился на дочери Игоря Суркиса Яне.

Ранее сообщалось, что новичок Динамо, который делал пророссийские репосты, первую зарплату отправил на ВСУ.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Игорь Суркис Сборная Украины ФК Динамо (Киев)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies