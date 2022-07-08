Суд оправдал Блаттера и Платини в деле о коррупции

8 июля, 15:35
Блаттера обвиняли незаконной выплате Платини 2,06 млн долларов (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Блаттера обвиняли незаконной выплате Платини 2,06 млн долларов (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Швейцарский суд снял обвинения в коррупции с бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Зеппа Блаттера и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

Как сообщает Reuters, бывшие швейцарский и французский функционеры соответственно были оправданы Федеральным уголовным судом в городе Беллинцона по делу о мошенничестве.

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Прокуратура обвиняла Блаттера, который возглавлял ФИФА в течение 17 лет, и Платини в незаконной организации выплаты ФИФА французу 2,06 млн долларов в 2011 году.

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Из-за этого Блаттер закончил свое правление на посту президента ФИФА, что также разрушило надежды Платини сменить его на посту после того, как ему запретили заниматься футболом.

По словам 86-летнего швейцарца, выплата указанной суммы последовала за «джентльменским соглашением» между ним и французом, когда он попросил того стать его техническим советником в 1998 году.

О платеже стало известно после масштабного расследования, начатого Министерством юстиции США в отношении взяточничества, мошенничества и отмывания денег в ФИФА в 2015 году, что привело к отставке Блаттера.

В 2015 году Платини и Блаттера отстранили от футбольной деятельности на восемь лет. Позже этот срок смягчили до шести лет.

Спустя пять лет в отношении Блаттера было начато новое расследование — прокуратура Швейцарии обвинила 85-летнего функционера в нецелевом использовании одного миллиона долларов.

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Теги:   Футбол Коррупция ФИФА УЕФА Мишель Платини Йозеф «Зепп» Блаттер Суд

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