Гол+пас: Цыганков фантастической игрой принес победу Жироне над английским клубом— видео 29 июля, 20:00 Виктор Цыганков (Фото:Виктор Цыганков via Instagram)

Украинский полузащитник Жироны помог команде добыть выездную победу в спарринге с Блэкберном (3:2).

Цыганков на старте игры выполнил отличный голевой пас на Стуани, который реализовал голевой момент.

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⚽️ GOOOOOOOOOOOOL del Girona al minut 24. Marca Stuani! @Rovers 0-1 Girona FC



📲📺 Segueix el partit en directe per Esport3https://t.co/9KeEVhuwnG pic.twitter.com/R3jjIKi5i5 — Esport3 (@esport3) July 29, 2023

Через несколько минут украинец сам отличился взятием ворот, не дав шансов голкиперу английского клуба.

Видео дня

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⚽️ GOOOOOOL del Girona al minut 29. Marca Viktor Tsygankov! @Rovers 0-2 Girona FC



📲📺 Segueix el partit en directe per Esport3https://t.co/9KeEVhuwnG pic.twitter.com/FbEkn9yBHS — Esport3 (@esport3) July 29, 2023

До конца встречи хозяева забили дважды, но Жирона сумела забить третий и выиграть поединок — 3:2.

Блэкберн — Жирона 2:3

Голы: Леонард, 37. Маркандей, 67 — Стуани, 24, Цыганков, 30, Блинд, 31

В прошлом сезоне 25-летний украинский футболист провел 19 игр за Жирону, в которых забил три гола и выполнил шесть голевых передач.

Ранее легендарный тренер назвал украинского футболиста, которого считает поцелованным Богом.