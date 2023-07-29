Гол+пас: Цыганков фантастической игрой принес победу Жироне над английским клубом— видео

29 июля, 20:00
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Виктор Цыганков (Фото:Виктор Цыганков via Instagram)

Виктор Цыганков (Фото:Виктор Цыганков via Instagram)

Украинский полузащитник Жироны помог команде добыть выездную победу в спарринге с Блэкберном (3:2).

Цыганков на старте игры выполнил отличный голевой пас на Стуани, который реализовал голевой момент.

Через несколько минут украинец сам отличился взятием ворот, не дав шансов голкиперу английского клуба.

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До конца встречи хозяева забили дважды, но Жирона сумела забить третий и выиграть поединок — 3:2.

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Блэкберн — Жирона 2:3
Голы: Леонард, 37. Маркандей, 67 — Стуани, 24, Цыганков, 30, Блинд, 31

В прошлом сезоне 25-летний украинский футболист провел 19 игр за Жирону, в которых забил три гола и выполнил шесть голевых передач.

Ранее легендарный тренер назвал украинского футболиста, которого считает поцелованным Богом.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Виктор Цыганков ФК Жирона

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