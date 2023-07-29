Гол+пас: Цыганков фантастической игрой принес победу Жироне над английским клубом— видео
Виктор Цыганков (Фото:Виктор Цыганков via Instagram)
Украинский полузащитник Жироны помог команде добыть выездную победу в спарринге с Блэкберном (3:2).
Цыганков на старте игры выполнил отличный голевой пас на Стуани, который реализовал голевой момент.
Через несколько минут украинец сам отличился взятием ворот, не дав шансов голкиперу английского клуба.
До конца встречи хозяева забили дважды, но Жирона сумела забить третий и выиграть поединок — 3:2.
Блэкберн — Жирона 2:3
Голы: Леонард, 37. Маркандей, 67 — Стуани, 24, Цыганков, 30, Блинд, 31
В прошлом сезоне 25-летний украинский футболист провел 19 игр за Жирону, в которых забил три гола и выполнил шесть голевых передач.
Ранее легендарный тренер назвал украинского футболиста, которого считает поцелованным Богом.