Футболист Динамо, который оскандалился репостами роспропаганды, пожертвовал ВСУ 700 тысяч гривен — фото
Владислав Бленуце (Фото: Владислав Бленуце/Instagram)
Румынский нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце, который ранее попал в скандал из-за того, что репостил российскую пропаганду, поддержал Вооруженные силы Украины.
В своем Instagram-аккаунте Бленуце опубликовал фото банковского чека на сумму 700 тысяч гривен, которые перевел на нужды украинской армии.
«Мой переезд в Украину был непростым, в основном на психологическом уровне. Меня обвиняли в том, что не определяет, кто я есть.
Месяц назад я публично выразил свою поддержку Вооруженным силам Украины, и сейчас я хочу доказать, что действительно это имел в виду.
Я не пытаюсь купить чье-то одобрение — я делаю это искренне, и я этим горжусь", — написал Бленуце.
Динамо подписало 23-летнего футболиста в сентябре текущего года и заключило с ним контракт на пять лет.
Затем стало известно, что Бленуце делал пророссийские репосты в TikTok. Владислав, в частности, делился со своими подписчиками речью российского пропагандиста Владимира Соловьева и видео с саундтреком сериала Бригада.
После скандала игрок дал интервью клубной пресс-службе, в котором признал ошибку и заявил, что поддерживает Украину.
Ранее защитник Динамо Кристиан Биловар рассказал, что Бленуце отдал свою первую зарплату в клубе на Вооруженные силы Украины.