Румынский нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце, который ранее попал в скандал из-за того, что репостил российскую пропаганду , поддержал Вооруженные силы Украины.

В своем Instagram-аккаунте Бленуце опубликовал фото банковского чека на сумму 700 тысяч гривен, которые перевел на нужды украинской армии.

«Мой переезд в Украину был непростым, в основном на психологическом уровне. Меня обвиняли в том, что не определяет, кто я есть.

Месяц назад я публично выразил свою поддержку Вооруженным силам Украины, и сейчас я хочу доказать, что действительно это имел в виду.

Я не пытаюсь купить чье-то одобрение — я делаю это искренне, и я этим горжусь", — написал Бленуце.

Динамо подписало 23-летнего футболиста в сентябре текущего года и заключило с ним контракт на пять лет.

Затем стало известно, что Бленуце делал пророссийские репосты в TikTok. Владислав, в частности, делился со своими подписчиками речью российского пропагандиста Владимира Соловьева и видео с саундтреком сериала Бригада.

После скандала игрок дал интервью клубной пресс-службе, в котором признал ошибку и заявил, что поддерживает Украину.

Ранее защитник Динамо Кристиан Биловар рассказал, что Бленуце отдал свою первую зарплату в клубе на Вооруженные силы Украины.