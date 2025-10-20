С подписью генерал-майора Плесного. Скандальный футболист Динамо получил благодарность от ВСУ после пожертвования 700 тыс. грн

Румынский нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце, который ранее попал в скандал из-за пророссийских репостов, получил благодарность от Вооруженных сил Украины с подписью генерал-майора Виктора Плесного за финансовую поддержку .

Бленуце опубликовал в Instagram фото благодарности.

«За личный вклад и поддержку территориальной обороны частей Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во время сопротивления агрессии российской федерации и борьбы за суверенность, независимость и соборность Украины.

От всей души желаем Вам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла, неисчерпаемой энергии в дальнейшем воплощении в жизни всех Ваших стремлений и замыслов.

В свою очередь мы заверяем Вас, что отдадим все свои силы и умения для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

С уважением, генерал-майор Виктор Плесный", — говорится в тексте благодарности

Динамо подписало 23-летнего футболиста в сентябре текущего года и заключило с ним контракт на пять лет.

Затем стало известно, что Бленуце делал пророссийские репосты в TikTok. Владислав, в частности, делился со своими подписчиками речью российского пропагандиста Владимира Соловьева и видео с саундтреком сериала Бригада.

После скандала игрок дал интервью клубной пресс-службе, в котором признал ошибку и заявил, что поддерживает Украину.

После этого Бленуце пожертвовал ВСУ 700 тыс. гривен.