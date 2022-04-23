«России для меня не существует». Блохин отреагировал на вторжение оккупантов в Украину 23 апреля, 17:54 Цей матеріал також доступний українською Олег Блохин верит в победу Украины (Фото:Олег Блохин via Instagram)

Легенда киевского Динамо и бывший тренер сборной Украины Олег Блохин поделился мнением о военном вторжении России.

Блохин осудил агрессию России и заявил, что никуда не собирается уезжать из Киева, поскольку он здесь родился, сообщает Футбол NEWS.

«Случившееся не вписывается ни в какие рамки. Когда надо мной летают снаряды, а буквально в 200-х метрах сгорает дом, то понимаешь, что в этой жизни что-то происходит неправильно.

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Я считаю, что агрессию России, которая сейчас происходит в Украине, нужно заканчивать. Думаю, что мы победим в этой борьбе. Жизнь изменилась очень серьезно. И не только у меня, а, пожалуй, у всех людей. Я сказал, что никуда не уеду и буду здесь. И никогда не покину свой город", — сказал Блохин.

Также Блохин добавил, что для него эта агрессия неприемлема, поэтому России, как страны, для него больше не существует, и выразил уверенность, что Украина обязательно победит.

«Наверное, россияне для меня существуют. Но Россия как страна — нет. Потому что эта агрессия для меня неприемлема ни при каких условиях. Думаю, что мы победим, иначе быть не может.

То, что мы возродимся — это сто процентов. А потом возродится и футбол. Я не представляю, чтобы в Киеве и нашей стране не было футбола. Будет страна, будет футбол, будет жизнь и все будет хорошо, я в это верю. Наша страна никуда не денется, я даже такого не представляю", — подытожил Блохин.

Олег Блохин с первых дней вторжения осудил военное вторжение в Украину, призвав Россию и Беларусь прекратить войну.

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