Умер легендарный футболист Карпат, выигравший Кубок СССР 17 июля, 19:30 Богдан Грещак (Фото:Високий Замок)

В возрасте 79 лет скончался бывший игрок Карпат Богдан Грещак.



Журналист Александр Паук на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором сообщил о смерти легендарного футболиста.

Напомним, форвард был воспитанником тернопольского футбола, где начал свою карьеру в местном Авангарде. Далее выступал во львовском СКА и московском ЦСКА.

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В 1967 году вернулся в Украину и защищал цвета Карпат. За 6 сезонов за львовский клуб он провел 169 матчей, в которых забил 24 гола. Грещак вместе с Карпатами одержал победу в Кубке СССР в 1969 году. Он также входил в число 33 лучших футболистов Украины (1970 и 1971) и СССР (1971).

Профессиональную карьеру Грещак завершил в 29 лет. Затем тренировал детские и юношеские команды.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом, защищая Украину, погиб болельщик киевского Динамо.