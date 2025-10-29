Украинский нападающий Богдан Попов отметился голом за Эмполи в матче 10 тура Серии В против Сампдории.

18-летний форвард вышел на замену на 73-й минуте, а уже через четыре минуты открыл счет в матче. Гостям удалось сравнять счет на 80-й минуте после точного удара Куни.

Для Попова этот мяч стал первым после пяти безрезультативных игр на клубном уровне. В последний раз украинец забивал еще 14 сентября в ворота Специи.

На счету нападающего пять голов в десяти матчах этого сезона Серии B.

Сейчас Эмоли занимает в Серии B 12-е место. Следующий поединок клуб Попова проведет 1 ноября против Энтелы.

Эмполи — Сампдория 1:1

Голы: Попов, 77 — Куни, 80

Удаления: Элия, 65 — Ферри, 90+8

