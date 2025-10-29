Прервал безрезультативную серию. Украинский нападающий забил гол в Италии через четыре минуты после выхода на замену — видео

29 октября, 09:24
Поделиться:
Богдан Попов (Фото: ФК Эмполи)

Богдан Попов (Фото: ФК Эмполи)

Украинский нападающий Богдан Попов отметился голом за Эмполи в матче 10 тура Серии В против Сампдории.

18-летний форвард вышел на замену на 73-й минуте, а уже через четыре минуты открыл счет в матче. Гостям удалось сравнять счет на 80-й минуте после точного удара Куни.

Читайте также:
Экс-звезда Тоттенхэма забил лучший гол 2025 года в МЛС — видео
https://www.youtube.com/watch?v=Ph7nm_8q9hU

Для Попова этот мяч стал первым после пяти безрезультативных игр на клубном уровне. В последний раз украинец забивал еще 14 сентября в ворота Специи.

Реклама

На счету нападающего пять голов в десяти матчах этого сезона Серии B.

Сейчас Эмоли занимает в Серии B 12-е место. Следующий поединок клуб Попова проведет 1 ноября против Энтелы.

Эмполи — Сампдория 1:1
Голы: Попов, 77 — Куни, 80
Удаления: Элия, 65 — Ферри, 90+8

Ранее сообщалось, что Ванат и Цыганков в овертайме принесли Жироне победу над Констанцией в Кубке Испании.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Богдан Попов Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies