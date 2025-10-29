Прервал безрезультативную серию. Украинский нападающий забил гол в Италии через четыре минуты после выхода на замену — видео
Богдан Попов (Фото: ФК Эмполи)
Украинский нападающий Богдан Попов отметился голом за Эмполи в матче 10 тура Серии В против Сампдории.
18-летний форвард вышел на замену на 73-й минуте, а уже через четыре минуты открыл счет в матче. Гостям удалось сравнять счет на 80-й минуте после точного удара Куни.
Для Попова этот мяч стал первым после пяти безрезультативных игр на клубном уровне. В последний раз украинец забивал еще 14 сентября в ворота Специи.
На счету нападающего пять голов в десяти матчах этого сезона Серии B.
Сейчас Эмоли занимает в Серии B 12-е место. Следующий поединок клуб Попова проведет 1 ноября против Энтелы.
Эмполи — Сампдория 1:1
Голы: Попов, 77 — Куни, 80
Удаления: Элия, 65 — Ферри, 90+8
