На последних минутах. Украинский форвард второй раз в сезоне забил за польский клуб — видео

3 ноября, 22:25
Богдан Вьюнник (Фото: Богдан Вьюнник/Instagram)

Украинский нападающий Богдан Вьюнник отметился голом за гданьскую Лехию в матче 14-го тура Экстраклясы против Радомьяка.

23-летний форвард начал поединок на скамейке запасных, но на 66-й минуте вышел на поле, заменив Александра Чирковича. На 90+3-й минуте Вьюннику удалось забить в ворота соперника, но этого для Лехии оказалось мало — поражение 1:2.

https://www.youtube.com/embed/LjrDEZqS8YI?si=C_IA64049S1y2KNQ&start=234

Этот гол стал для Вьюнника вторым в сезоне 2025/26 в 15 матчах за Лехию во всех турнирах.

В этом поединке также сыграл другой украинец Лехии - полузащитник Иван Желизко, который провел на поле весь матч. Еще два украинских игрока гданьской команды Максим Дячук и Антон Царенко остались в запасе.

После 14 туров Экстраклясы Лехия занимает 16-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский шикарным ударом забил за Дженоа впервые за полтора года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Лехия Гданьск Футбол чемпионат Польши

Поделиться:

