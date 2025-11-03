Украинский нападающий Богдан Вьюнник отметился голом за гданьскую Лехию в матче 14-го тура Экстраклясы против Радомьяка.

23-летний форвард начал поединок на скамейке запасных, но на 66-й минуте вышел на поле, заменив Александра Чирковича. На 90+3-й минуте Вьюннику удалось забить в ворота соперника, но этого для Лехии оказалось мало — поражение 1:2.

Этот гол стал для Вьюнника вторым в сезоне 2025/26 в 15 матчах за Лехию во всех турнирах.

В этом поединке также сыграл другой украинец Лехии - полузащитник Иван Желизко, который провел на поле весь матч. Еще два украинских игрока гданьской команды Максим Дячук и Антон Царенко остались в запасе.

После 14 туров Экстраклясы Лехия занимает 16-е место в турнирной таблице.

