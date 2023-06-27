«Иди напейся или обрыгайся»: Экс-игрок сборной Украины лестно отозвался о работе с легендарным тренером 27 июня, 18:13 Андрей Богданов (Фото:ФК Колос)

Полузащитник Колоса Андрей Богданов поделился воспоминаниями о периоде работы с Виталием Кварцяным.

По словам украинского игрока, он благодарен специалисту, который несколько раз перезагружал его карьеру.

«Я ему очень благодарен. У нас были „терки“ в конце моего этапа, но я ему благодарен. Всегда с улыбкой вспоминаю то время».

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Богданов отметил, что у Кварцяного были особые методы работы, которые взбадривали футболистов.

«Каждый день было общение, когда он входил в кураж, начинал рассказывать. Он мог молодому сказать: «Я тебя не видел на поле, напейся, обрыгайся — пусть заберут тебя в полицию, чтобы я тебя забрал, чтобы я тебя заметил.

Меня он не обижал. Бывало, говорил: «А знаешь, почему ты играешь правого защитника? Потому что ты Дани Алвес, я в тебе вижу Дани Алвеса». У нас три правых защитника в запасе сидят, а я играю, а хавов центральных не хватало. Он такой тренер с изюминкой. Таких у нас нет в УПЛ. Он мог зайти чай горячий вылить на кого-то, с головы снять пот. Он на эмоциях, любит футбол", — рассказал Богданов в интервью SportArena.

Ранее сообщалось, что легендарный украинский тренер составил рейтинг лучших украинских футболистов.