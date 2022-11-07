Команда осталась впятером. Матч грандов аргентинского футбола завершился досрочно из-за семи удалений в команде — видео
После гола Расинга судья удалил еще пять игроков Бока Хуниорс (Фото:TR Spor via Twitter)
Финальный матч Трофея чемпионов Аргентины между Бока Хуниорс и Расингом завершился досрочно из-за семи удалений в первой команде.
Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. При этом в самом конце второго тайма судья удалил по одному игроку в составах обеих команд.
Исход поединка решился в дополнительное время. На 100-й минуте Бока Хуниорс остался вдевятером после удаления Алана Варелы.
Расинг, имея численное преимущество, смог забить в конце второго тайма дополнительного времени. Но доиграть матч командам не довелось.
После гола Расинга судья удалил еще пять игроков Бока Хуниорс (один из них находился на скамейке запасных) и остановил игру, так как у номинальных хозяев на поле осталось всего пять футболистов.
Интересно, что красные карточки в составе команды из Буэнос-Айрес получили два игрока, выступавшие в Украине — Луис Адвинкула и Карлос Сомбрано.
Сообщалось, что вратарь Михал Левандовский, выступающий за клуб третьего дивизиона Италии (Серия С) Мессину, отличился голом после удара почти от своей штрафной.