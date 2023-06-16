Обидчик Ломаченко отказался от чемпионского титула WBO
Теофимо Лопес на протяжении карьеры потерпел лишь одно поражение (Фото:Top Rank)
Теофимо Лопес, который в свое время побеждал Василия Ломаченко, отказался от пояса WBO в первом полусреднем весе после неожиданного объявления о завершении карьеры.
Об этом в своем Twitter сообщил президент организации Франсиско Валкарсель.
«Теофимо Лопес прислал мне сообщение, что он отказывается от своего титула чемпиона мира в первом полусреднем весе.
Мы должны уважать его решение. Если он захочет вернуться, двери WBO будут для него открыты", — написал Валкарсель.
Теофимо уже успел прокомментировать свое решение.
«Спасибо всем за то, что сделали лучшие моменты в моей карьере прекрасными. Спасибо Top Rank Boxin и ESPN, за то, что воплотили «The Takeover» в реальность.
Я навсегда благодарен всем боксерским органам, которые санкционируют бои, за то, что они показали мне, что я могу делать больше, чем заниматься боксом. Что за карьера!" — написал Лопес.
Напоминаем, что Теофимо завоевал чемпионский титул 10-го июня, победив британца Джоша Тейлора.
Позже боксер извинился перед Тейлором после поединка за чемпионский пояс WBO.
Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес поставил ультиматум для своего возвращения в бокс после сенсационного завершения карьеры.