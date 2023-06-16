Обидчик Ломаченко отказался от чемпионского титула WBO 16 июня, 14:37 Теофимо Лопес на протяжении карьеры потерпел лишь одно поражение (Фото:Top Rank)

Теофимо Лопес, который в свое время побеждал Василия Ломаченко, отказался от пояса WBO в первом полусреднем весе после неожиданного объявления о завершении карьеры.

Об этом в своем Twitter сообщил президент организации Франсиско Валкарсель.

«Теофимо Лопес прислал мне сообщение, что он отказывается от своего титула чемпиона мира в первом полусреднем весе.

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Мы должны уважать его решение. Если он захочет вернуться, двери WBO будут для него открыты", — написал Валкарсель.

Теофимо уже успел прокомментировать свое решение.

«Спасибо всем за то, что сделали лучшие моменты в моей карьере прекрасными. Спасибо Top Rank Boxin и ESPN, за то, что воплотили «The Takeover» в реальность.

Я навсегда благодарен всем боксерским органам, которые санкционируют бои, за то, что они показали мне, что я могу делать больше, чем заниматься боксом. Что за карьера!" — написал Лопес.

Thank you everyone for making the greatest moments in my career a GREAT ONE!

Thank you @trboxing and @espn for creating “THE TAKEOVER” into a real thing! I am forever grateful for all of the sanctioning bodies in Boxing for showing me I can and am more than Boxing! What a career https://t.co/KYQJ5pWPdf — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) June 15, 2023

Напоминаем, что Теофимо завоевал чемпионский титул 10-го июня, победив британца Джоша Тейлора.

Позже боксер извинился перед Тейлором после поединка за чемпионский пояс WBO.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес поставил ультиматум для своего возвращения в бокс после сенсационного завершения карьеры.