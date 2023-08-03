Запихнул палец в глаз. Болбой пытался травмировать футболиста во время матча Кубка Либертадорес — фото 3 августа, 17:52 Насьональ — Бока Хуниорс 0:0 (Фото:Twitter)

В матче между Насьоналем и Бока Хуниорс произошел курьезный эпизод с участием болбоя.

Защитник аргентинского клуба Вайгандт подбежал к одному из болбоев, чтобы взять мяч и быстро ввести его в игру. Однако парень отказался отдавать футболисту круглого и нагло запихнул ему палец в глаз.

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Insólito: un alcanzapelotas de Nacional le metió un dedo en el ojo a Weigandt 👀👈 pic.twitter.com/mQOaUYKh0f — Diario Olé (@DiarioOle) August 3, 2023

Отметим, что игрок Бока Хуниорс не получил серьезной травмы и смог продолжить матч.

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Поединок Кубка Либертадорес между Насьоналем и Бока Хуниорс закончился нулевой ничьей.

Ранее бывшая звезда мадридского Реала ужасно травмировал соперника.