Запихнул палец в глаз. Болбой пытался травмировать футболиста во время матча Кубка Либертадорес — фото

3 августа, 17:52
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Насьональ — Бока Хуниорс 0:0 (Фото:Twitter)

Насьональ — Бока Хуниорс 0:0 (Фото:Twitter)

В матче между Насьоналем и Бока Хуниорс произошел курьезный эпизод с участием болбоя.

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Защитник аргентинского клуба Вайгандт подбежал к одному из болбоев, чтобы взять мяч и быстро ввести его в игру. Однако парень отказался отдавать футболисту круглого и нагло запихнул ему палец в глаз.

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Отметим, что игрок Бока Хуниорс не получил серьезной травмы и смог продолжить матч.

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Поединок Кубка Либертадорес между Насьоналем и Бока Хуниорс закончился нулевой ничьей.

Ранее бывшая звезда мадридского Реала ужасно травмировал соперника.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол

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