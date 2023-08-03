Запихнул палец в глаз. Болбой пытался травмировать футболиста во время матча Кубка Либертадорес — фото
Насьональ — Бока Хуниорс 0:0 (Фото:Twitter)
В матче между Насьоналем и Бока Хуниорс произошел курьезный эпизод с участием болбоя.
Защитник аргентинского клуба Вайгандт подбежал к одному из болбоев, чтобы взять мяч и быстро ввести его в игру. Однако парень отказался отдавать футболисту круглого и нагло запихнул ему палец в глаз.
Отметим, что игрок Бока Хуниорс не получил серьезной травмы и смог продолжить матч.
Поединок Кубка Либертадорес между Насьоналем и Бока Хуниорс закончился нулевой ничьей.
Ранее бывшая звезда мадридского Реала ужасно травмировал соперника.