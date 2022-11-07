«Смерть предателям». Бывший клуб нападающего сборной Украины извинился за оскорбительный баннер в адрес футболиста 7 ноября, 21:36 Яремчук раньше выступал за Гент (Фото:ФК Брюгге)

Фанаты Гента во время матча чемпионата Бельгии по Брюгге вывесили оскорбительный баннер в адрес своего бывшего игрока Романа Яремчука, который теперь защищает цвета «сине-черных».

Об этом сообщает официальный сайт Гента.

На одной из трибун Геламко-Арены болельщики Гента вывесили баннер с надписью: «Смерть предателям, Яремчук — Иуда».

Впоследствии баннер был убран, а Гент выступил с официальным заявлением по поводу инцидента, в котором извинился за поведение болельщиков.

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«Гент не одобряет баннер, вывешенный в адрес Романа Яремчука. Ему не место на нашем стадионе. Это была работа нескольких людей без ведома клуба и, конечно, без разрешения. Были приняты меры, чтобы баннер быстро сняли. От имени клуба просим прощения у Яремчука», — говорится в заявлении клуба.



Фото: RV/Photonews

Яремчук выступал за Гент в течение 2017−2021 годов, после чего стал игроком Бенфики, откуда в 2022 году перешел в Брюгге.