Позорный и отвратительный поступок. Фанат итальянского клуба показал обнаженный зад на стадионе — видео
Футболисты Кальяри (Фото:ФК Кальяри)
В рамках второго тура чемпионата Италии Кальяри дома проиграл Интеру (0:2).
Болельщики хозяев во время поединка показали свое дикое поведение, устроив скандальное шоу перед ультрас Интера.
Один из фанатов Кальяри сначала выкрикивал в сторону соперника, показывал непристойные жесты, а затем снял штаны и показал свою обнаженную задницу.
Следом к болельщику присоединились другие фанаты, которые также отметились отвратительным поведением.
На данный момент неизвестно, будут ли наказаны нарушители.
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