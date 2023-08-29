Позорный и отвратительный поступок. Фанат итальянского клуба показал обнаженный зад на стадионе — видео

29 августа, 16:35
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Футболисты Кальяри (Фото:ФК Кальяри)

Футболисты Кальяри (Фото:ФК Кальяри)

В рамках второго тура чемпионата Италии Кальяри дома проиграл Интеру (0:2).

Болельщики хозяев во время поединка показали свое дикое поведение, устроив скандальное шоу перед ультрас Интера.

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Один из фанатов Кальяри сначала выкрикивал в сторону соперника, показывал непристойные жесты, а затем снял штаны и показал свою обнаженную задницу.

Видео дня

Следом к болельщику присоединились другие фанаты, которые также отметились отвратительным поведением.

На данный момент неизвестно, будут ли наказаны нарушители.

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Ранее сообщалось, что украинский футбольный клуб ответил на расследование ГБР о фиктивном вступлении игроков в ряды ВСУ.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Чемпионат Италии

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