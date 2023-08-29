Позорный и отвратительный поступок. Фанат итальянского клуба показал обнаженный зад на стадионе — видео 29 августа, 16:35 Футболисты Кальяри (Фото:ФК Кальяри)

В рамках второго тура чемпионата Италии Кальяри дома проиграл Интеру (0:2).

Болельщики хозяев во время поединка показали свое дикое поведение, устроив скандальное шоу перед ультрас Интера.

Один из фанатов Кальяри сначала выкрикивал в сторону соперника, показывал непристойные жесты, а затем снял штаны и показал свою обнаженную задницу.

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Следом к болельщику присоединились другие фанаты, которые также отметились отвратительным поведением.

На данный момент неизвестно, будут ли наказаны нарушители.

This video from the Cagliari fans stand during game against Inter



(THE WHOLE VIDEO)



it’s the living proof why stadium experience is so beloved because really makes feel everybody equal pic.twitter.com/0JfixChKKQ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 28, 2023

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