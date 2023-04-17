Необычный перформанс. Болельщики французского клуба обнажили ягодицы, чтобы помешать сопернику забить пенальти — фото

17 апреля, 10:15
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Клермон одержал победу 2:1 (Фото:ФК Клермон)

Клермон одержал победу 2:1 (Фото:ФК Клермон)

Болельщики Анже устроили забавную акцию в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу против Клермона.

В первом тайме Клермон получил право на пенальти, который взялся исполнять Грежон Кей. В момент, когда форвард подошел к мячу, несколько фанатов Анже, находившихся на трибунах за воротами, скинули штаны, обнажив ягодицы.

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Таким образом, они собирались дезориентировать футболиста соперника, однако акция фанатов провалилась - Кэй пробил точно, сравнив счет.

https://twitter.com/ActuFoot_/status/1647604416680214528

Через несколько минут Клермон реализовал еще один 11-метровый удар и в итоге обыграл Анже со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что хорватские футбольные фанаты поддержали пленных бойцов Азова и скандировали «Слава Украине!».

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Фанаты Болельщики Перфоманс Французская Лига 1

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