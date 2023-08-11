«Играйте лучше на область». Разъяренные болельщики Динамо раскритиковали команду после поражения от Ариса 11 августа, 11:34 Киевляне уступили Арису 0:1 (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо на выезде проиграло греческому Арису со счетом 0:1 в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Досадное поражение киевлян разозлило болельщиков, которые начали критиковать игру Динамо под постом о результате матча в Instagram столичного клуба.

«Лес под названием Динамо Киев. Столько дубов в одном месте давно не видел.

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Мужики, если вы так играете против таких бомжей, то пожалуйста, не выходите в еврокубки в следующем году. Не мучайте себя.

Какой еще турнир должен придумать УЕФА, чтобы Динамо там чувствовало себя более-менее уверенно?

Ваш турнир — чемпионат области", — разъяренно написали фаны Динамо.

Напомним, что ответный матч между Динамо и Арисом состоится 17 августа в Бухаресте.

Ранее Луческу откровенно рассказал о справедливости пенальти в ворота Динамо в матче против Ариса.