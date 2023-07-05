«Уважай нас и говори по-французски». Фаны Марселя разозлились на Малиновского после презентации новой формы 5 июля, 11:07 Руслан Малиновский (Фото:ФК Марсель)

Во вторник, 4 июля, французский Марсель представил сразу три комплекта формы на сезон 2023/24. Участие в презентации принял Руслан Малиновский.

Полузащитник сборной Украины и Марселя похвастался фотографиями в новой форме в своем Instagram и подписал фото на английском языке.

«Новый сезон, новая форма, новые голы», — написал Малиновский.

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Однако болельщиков Марселя возмутило то, что текст футболиста был написан не на французском языке.

«Поговори на французском, уважай нас, даже писать на французском для тебя слишком сложно.

Мог бы написать на французском из уважения к стране, в которой работаешь, и ее жителям.

Очередной легионер, который приехал во Францию и не говорит по-французски", — написали фаны в комментариях.

На защиту футболиста стала его жена Роксана Малиновская, которая ответила одному из подписчиков и спросила, может ли он сказать что-то на украинском языке.

«Руслан говорит на четырех языках и уже изучает французский, не так ли?

А на украинском можешь что-то сказать? Можешь освоить кириллицу?", — написала жена Малиновского.

Фото: Instagram: malinovskyi_18

Ранее сообщалось, что Марсель выкупил украинского футболиста у Аталанты.