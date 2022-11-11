Болельщики создали петицию с требованием перенести ЧМ-2022 из-за травмы одного из лучших футболистов мира 11 ноября, 10:55 Мане — лидер сборной Сенегала (Фото:REUTERS/Marcos Brindicci)

Болельщики создали петицию с требованием перенести чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре в связи с травмой нападающего сборной Сенегала мюнхенской Баварии Садио Ман, из-за которой он, вероятно, пропустит турнир.

Соответствующая петиция, которую может подписать каждый желающий, появилась на сайте Change.org.

«Самый лучший игрок Африки Садио Мане получил травму, поэтому мы должны отложить чемпионат мира ради него!» — говорится в заявлении.

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Ранее стало известно, что Мане получил травму сухожилия в матче Бундеслиги (6:1), после чего издание L'Equipe сообщило, что повреждение помешает 30-летнему сенегальцу сыграть на чемпионате мира, который стартует 20 ноября.

Сборная Сенегала на групповом этапе чемпионата мира в Катаре сыграет с Катаром, Эквадором и Нидерландами.

Садио Мане стал игроком Баварии летом этого года, перейдя из Ливерпуля.