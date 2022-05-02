«Больно говорить на эту тему». Футболист Шахтера намекнул на уход из клуба главного тренера
Де Дзерби возглавил Шахтер минувшим летом (Фото:ФК Шахтер)
Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь намекнул на уход из клуба главного тренера команды Роберто Де Дзерби.
Слова 23-летнего футболиста приводит официальный сайт «горняков».
«Что касается откровенного разговора с тренерским штабом, то сейчас больно говорить на эту тему, ведь мы не знаем, как будет дальше. Скорее всего, это была наша последняя встреча», — сказал Бондарь.
Де Дзерби возглавил Шахтер минувшим летом. При нем команда ушла на зимнюю паузу чемпионата Украины лидером и не смогла пробиться в еврокубковую весну, заняв последнее место в своей группе Лиги чемпионов.
Контракт итальянского специалиста с «горняками» рассчитан до лета 2023. Ранее Де Дзерби заявил о готовности работать год без зарплаты в Шахтере.
Перед этим Роберто рассказал, что остаться в донецком клубе ему подсказал внутренний голос.
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