«Больно говорить на эту тему». Футболист Шахтера намекнул на уход из клуба главного тренера

2 мая, 16:08
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Де Дзерби возглавил Шахтер минувшим летом (Фото:ФК Шахтер)

Де Дзерби возглавил Шахтер минувшим летом (Фото:ФК Шахтер)

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь намекнул на уход из клуба главного тренера команды Роберто Де Дзерби.

Слова 23-летнего футболиста приводит официальный сайт «горняков».

«Что касается откровенного разговора с тренерским штабом, то сейчас больно говорить на эту тему, ведь мы не знаем, как будет дальше. Скорее всего, это была наша последняя встреча», — сказал Бондарь.

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Де Дзерби возглавил Шахтер минувшим летом. При нем команда ушла на зимнюю паузу чемпионата Украины лидером и не смогла пробиться в еврокубковую весну, заняв последнее место в своей группе Лиги чемпионов.

Контракт итальянского специалиста с «горняками» рассчитан до лета 2023. Ранее Де Дзерби заявил о готовности работать год без зарплаты в Шахтере.

Перед этим Роберто рассказал, что остаться в донецком клубе ему подсказал внутренний голос.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Чемпионат Украины ФК Шахтер Роберто Де Дзерби

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