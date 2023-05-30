Щедрый бонус. Клуб Забарного выплатит киевскому Динамо круглую сумму из-за интересного пункта в контракте игрока 30 мая, 08:35 Забарный (Фото:ФК Борнмут)

Представитель английской Премьер-лиги Борнмут, которого впечатлила игра Ильи Забраного в недавнем матче, заплатит украинской команде 500 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

Дело в том, что английский клуб был одним из претендентов на вылет в Чемпионшип, чем воспользовались киевляне. Столичная команда добавила в трансферное соглашение Забарного пункт, который обязывает Борнмут выплачивать киевскому Динамо 500 тысяч фунтов стерлингов каждый сезон, когда клуб остается в АПЛ.

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Отметим, что Илья Забарный перебрался в клуб английской Премьер-лиги зимой этого года за 22,70 млн евро.

Украинец в текущем сезоне АПЛ сыграл 5 матчей за Борнмут.

Ранее сообщалось, что легенда Ливерпуля обвинил партнера Забарного по сборной Михаила Мудрика, что тот перешел в Челси за большими деньгами.