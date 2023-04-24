Экс-одноклубник Ярмоленко забил невероятный гол «ударом скорпиона» — видео
Вест Хэм победил со счетом 4:0 (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)
Полузащитник Вест Хэма, за который ранее выступал украинец Андрей Ярмоленко, Пабло Форнальс отличился красивым голом в матче 32-го тура английской Премьер-лиги против Борнмута.
На 72-й минуте Форнальс откликнулся на передачу Боуэна, отправив мяч в ворота "ударом скорпиона" - пяткой в прыжке через себя.
Таким образом, испанец установил окончательный счет 4:0 в пользу Вест Хэма.
Ранее сообщалось, что польский голкипер Уикома Максимильян Стриек пропустил курьезный гол с чужой половины поля в матче против Линкольна в Первой лиге Англии.