Экс-одноклубник Ярмоленко забил невероятный гол «ударом скорпиона» — видео

24 апреля, 14:00
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Вест Хэм победил со счетом 4:0 (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Вест Хэм победил со счетом 4:0 (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Полузащитник Вест Хэма, за который ранее выступал украинец Андрей Ярмоленко, Пабло Форнальс отличился красивым голом в матче 32-го тура английской Премьер-лиги против Борнмута.

На 72-й минуте Форнальс откликнулся на передачу Боуэна, отправив мяч в ворота "ударом скорпиона" - пяткой в прыжке через себя.

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Таким образом, испанец установил окончательный счет 4:0 в пользу Вест Хэма.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/QJipnsg88eo?start=213

Ранее сообщалось, что польский голкипер Уикома Максимильян Стриек пропустил курьезный гол с чужой половины поля в матче против Линкольна в Первой лиге Англии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Английская Премьер-лига Вест Хэм

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