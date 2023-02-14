Боруссия Дортмунд — Челси. Где и когда смотреть матч дебюта Мудрика в Лиге чемпионов за новый клуб

14 февраля, 20:10
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Мудрик может провести первый матч в Лиге чемпионов за Челси (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Мудрик может провести первый матч в Лиге чемпионов за Челси (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

НВ представляет анонс первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Боруссией Дортмунд и Челси, за который в Лиге чемпионов может дебютировать украинский полузащитник Михаил Мудрик.

Матч Боруссия Дортмунд (Германия) — Челси (Англия) состоится 15 февраля в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Боруссию Дортмунд перед матчем:

  • занял второе место в группе позади Манчестер Сити и впереди Севильи, а также Копенгагена;
  • занимает 3-е место в немецкой Бундеслиге с отставанием в три очка от лидера Баварии;
  • выиграла семь последних поединков кряду во всех турнирах;
  • не сможет рассчитывать на полузащитника Вольфа и нападающего Мукоко (повреждения).
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Что нужно знать про Челси перед матчем:

  • выиграл свою группу, опередив Милан, Зальцбург и Динамо Загреб;
  • занимает 10-е место в английской Премьер-лиге с отставанием в 20 очков от лидера Арсенала;
  • не знает побед в трех предыдущих играх при одной победе в восьми последних поединках во всех турнирах;
  • не сыграют защитники Фофана, полузащитник Закария и нападающий Стерлинг (травмы).
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Ориентировочные составы:

Боруссия: Кобель — Райерсон, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Салих Озджан, Беллингем — Адейеми, Ройс, Брандт — Алле

Челси: Кепа — Джеймс, Силва, Чалоба, Кукурелья — Фернандес, Ковачич — Феликс, Маунт, Мудрик — Хаверц

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Челси Лига Чемпионов Боруссия Дортмунд

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