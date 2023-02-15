Боруссия Дортмунд — Челси. Онлайн-трансляция дебютного матча Мудрика в Лиге чемпионов за новый клуб 15 февраля, 02:53 Мудрик вместе с Челси гостит у Боруссии Дортмунд (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

NV следит за событиями первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Боруссией Дортмунд и Челси. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 15 февраля.



Ориентировочные составы:

Боруссия: Кобель — Райерсон, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Салих Озджан, Беллингем — Адейеми, Ройс, Брандт — Алле

Челси: Кепа — Джеймс, Силва, Чалоба, Кукурелья — Фернандес, Ковачич — Феликс, Маунт, Мудрик — Хаверц

Видео дня

Матч состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Боруссия заняла 2-е место в группе позади Манчестер Сити, впереди Севильи и Копенгагена. Клуб занимает 3-е место в немецкой Бундеслиге с отставанием в три очка от лидера Баварии.

Команда выиграла семь последних поединков кряду во всех турнирах. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитника Мариуса Вольфа и нападающего Юссуфа Мукоко (повреждения).

Челси выиграл свою группу, опередив Милан, Зальцбург и Динамо Загреб. Команда занимает 10-е место в английской Премьер-лиге с отставанием в 20 очков от лидера, лондонского Арсенала.

Клуб не знает побед в трех предыдущих играх при одной победе в восьми последних поединках во всех турнирах. За коллектив не сыграют защитник Фофана, полузащитник Закария и нападающий Стерлинг (травмы).

Статистика не знает официальных поединков между соперниками.

Прогноз букмекеров сводится к тому, что фаворит — Боруссия Дортмунд. Коэффициент на ее победу равен 2,45. Успех Челси оценивается в 2,90, ничья — в 3,25.