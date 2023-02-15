Боруссия Дортмунд — Челси. Видео онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля, 20:06
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Мудрик в составе Челси (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Мудрик в составе Челси (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

NV в режиме онлайн публикует ключевые видеомоменты первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Боруссией Дортмунд и Челси, за который в главном евротурнире за новый клуб дебютирует украинский полузащитник Михаил Мудрик.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Боруссия Дортмунд — Челси можно здесь

Начало — в 22:00 по кивскому времени сегодня, 15 февраля. Поединок проходит в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Видео дня

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Ориентировочные составы:

Боруссия: Кобель — Райерсон, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Салих Озджан, Беллингем — Адейеми, Ройс, Брандт — Алле

Челси: Кепа — Джеймс, Силва, Чалоба, Кукурелья — Фернандес, Ковачич — Феликс, Маунт, Мудрик — Хаверц

Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Челси Лига Чемпионов Боруссия Дортмунд

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