Боруссия Дортмунд — Челси. Видео онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов 15 февраля, 20:06 Мудрик в составе Челси (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

NV в режиме онлайн публикует ключевые видеомоменты первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Боруссией Дортмунд и Челси, за который в главном евротурнире за новый клуб дебютирует украинский полузащитник Михаил Мудрик.



Начало — в 22:00 по кивскому времени сегодня, 15 февраля. Поединок проходит в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Видео дня

Ориентировочные составы:

Боруссия: Кобель — Райерсон, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Салих Озджан, Беллингем — Адейеми, Ройс, Брандт — Алле

Челси: Кепа — Джеймс, Силва, Чалоба, Кукурелья — Фернандес, Ковачич — Феликс, Маунт, Мудрик — Хаверц

Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.