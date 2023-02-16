Лига чемпионов. Челси Мудрика и Брюгге Яремчука потерпели поражения в первых матчах 1/8 финала 16 февраля, 00:16 Мудрик сыграл в стартовом составе Челси (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

В 1/8 финала Лиги чемпионов состоялось еще два первых поединка.



Боруссия Дортмунд победила на своем поле Челси — 1:0. У гостей в стартовом составе вышел украинский полузащитник Михаил Мудрик, которого заменили на 71-й минуте.

Автором единственного гола стал Адееми, который в контратаке обошел Фернандеса, а затем голкипера соперника и отправил мяч в пустые ворота.

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Боруссия Дортмунд — Челси 1:0

Гол: Адееми, 63



В другом поединке португальская Бенфика обыграла на выезде Брюгге 2:0 благодаря голам Жоау Мариу и Нереса. У бельгийской команды весь матч в запасе провел украинский нападающий Роман Яремчук.

Брюгге — Бенфика 0:2

Голы: Жоау Мариу, 51 (с пенальти), Нерес, 88

Ответные матчи пройдут 7 марта на поле Челси и Бенфики.

Накануне в первых поединках 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл Баварии на своем поле со счетом 0:1, а Милан с результатом 1:0 дома победил Тоттенхэм.