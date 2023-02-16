Лига чемпионов. Челси Мудрика и Брюгге Яремчука потерпели поражения в первых матчах 1/8 финала
Мудрик сыграл в стартовом составе Челси (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)
В 1/8 финала Лиги чемпионов состоялось еще два первых поединка.
Боруссия Дортмунд победила на своем поле Челси — 1:0. У гостей в стартовом составе вышел украинский полузащитник Михаил Мудрик, которого заменили на 71-й минуте.
Автором единственного гола стал Адееми, который в контратаке обошел Фернандеса, а затем голкипера соперника и отправил мяч в пустые ворота.
Боруссия Дортмунд — Челси 1:0
Гол: Адееми, 63
В другом поединке португальская Бенфика обыграла на выезде Брюгге 2:0 благодаря голам Жоау Мариу и Нереса. У бельгийской команды весь матч в запасе провел украинский нападающий Роман Яремчук.
Брюгге — Бенфика 0:2
Голы: Жоау Мариу, 51 (с пенальти), Нерес, 88
Ответные матчи пройдут 7 марта на поле Челси и Бенфики.
Накануне в первых поединках 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл Баварии на своем поле со счетом 0:1, а Милан с результатом 1:0 дома победил Тоттенхэм.