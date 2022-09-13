«Устранение команд из всех турниров». Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины грозят жесткие санкции от УЕФА в случае матча с Россией 13 сентября, 10:32 Матч против России запланирован на 19 ноября (Фото:nfsbih.ba)

Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины может попасть под санкции УЕФА, если ее сборная сыграет запланированный товарищеский матч против России, сообщает Avaz.

После объявления поединка в УЕФА заявили, что товарищеские матчи не входят в его юрисдикцию, однако издание отмечает, что санкции против ассоциации футбола БиГ могут быть применены позже.

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Дело в том, что спортивные организации выполняют международные законы и требования, в том числе санкции, наложенные на Россию Евросоюзом и США.

Сообщается, что в случае матча с Россией ассоциации футбола БиГ грозит, в частности, устранение боснийских клубов и сборной от всех европейских турниров.

Также федерация потеряет финансирование от проектов УЕФА и ФИФА.



Сообщалось, что ассоциация футбола Боснии и Герцеговины приняла предложение России сыграть товарищеский матч. Поединок запланирован на 19 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге.



После этого лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич раскритиковал решение ассоциации согласиться на матч с россиянами.

Также несколько ключевых футболистов сборной Боснии и Герцеговины приняли решение не ехать в Санкт-Петербург на поединок.

Кроме этого, мэр Сараева Беньямина Карич пригрозила боснийской ассоциации прекращением сотрудничества в случае игры с россиянами.

После критики в ассоциации заявили, что готовы отменить матч.

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