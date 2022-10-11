После обрушившейся критики. Сборная Боснии и Герцеговины откажется от матча с россиянами — СМИ

11 октября, 18:56
Поделиться:
Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге (Фото:Федерация футбола Боснии и Герцеговины)

Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге (Фото:Федерация футбола Боснии и Герцеговины)

Сборная Боснии и Герцеговины откажется от товарищеского матча с национальной командой России, сообщает Avaz.

Вчера должно было состояться заседание исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины. На нем должны были рассмотреть вопрос о проведении матча с российской сборной.

Видео дня

Однако заседание было перенесено на 31 октября. Причины такого решения не известны.

Читайте также:
«Ошибку еще можно исправить». Легенды украинского футбола обратились к сборной Боснии и Герцеговины из-за матча с Россией

Отмечается, что 31 октября Футбольный союз Боснии и Герцеговины, вероятно, примет решение об отмене игры со сборной России.

Сами футболисты команды из Балканского полуострова по-прежнему отказываются выходить на одно поле с коллегами из РФ, а идея с проведением этого поединка, который запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге, жестко критикуется.

Сообщалось, что Футбольный союз Боснии и Герцеговины может попасть под санкции УЕФА, если ее сборная сыграет запланированный товарищеский матч против России.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Сборная России Товарищеские матчи

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Главное сегодня

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X