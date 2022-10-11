После обрушившейся критики. Сборная Боснии и Герцеговины откажется от матча с россиянами — СМИ 11 октября, 18:56 Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге (Фото:Федерация футбола Боснии и Герцеговины)

Сборная Боснии и Герцеговины откажется от товарищеского матча с национальной командой России, сообщает Avaz.

Вчера должно было состояться заседание исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины. На нем должны были рассмотреть вопрос о проведении матча с российской сборной.

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Однако заседание было перенесено на 31 октября. Причины такого решения не известны.

Отмечается, что 31 октября Футбольный союз Боснии и Герцеговины, вероятно, примет решение об отмене игры со сборной России.

Сами футболисты команды из Балканского полуострова по-прежнему отказываются выходить на одно поле с коллегами из РФ, а идея с проведением этого поединка, который запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге, жестко критикуется.

Сообщалось, что Футбольный союз Боснии и Герцеговины может попасть под санкции УЕФА, если ее сборная сыграет запланированный товарищеский матч против России.