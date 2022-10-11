После обрушившейся критики. Сборная Боснии и Герцеговины откажется от матча с россиянами — СМИ
Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге (Фото:Федерация футбола Боснии и Герцеговины)
Сборная Боснии и Герцеговины откажется от товарищеского матча с национальной командой России, сообщает Avaz.
Вчера должно было состояться заседание исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины. На нем должны были рассмотреть вопрос о проведении матча с российской сборной.
Однако заседание было перенесено на 31 октября. Причины такого решения не известны.
Отмечается, что 31 октября Футбольный союз Боснии и Герцеговины, вероятно, примет решение об отмене игры со сборной России.
Сами футболисты команды из Балканского полуострова по-прежнему отказываются выходить на одно поле с коллегами из РФ, а идея с проведением этого поединка, который запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге, жестко критикуется.
Сообщалось, что Футбольный союз Боснии и Герцеговины может попасть под санкции УЕФА, если ее сборная сыграет запланированный товарищеский матч против России.