Нашли замену. Сборная Боснии и Герцеговины после критики окончательно отказалась от скандального матча с Россией — СМИ 26 октября, 18:00 Вместо России Босния и Герцеговина сыграет с Марокко (Фото:nfsbih.ba)

Сборная Боснии и Герцеговины не будет проводить товарищеский матч с Россией, сообщает BiHfootball.

Вместо поединка с россиянами сборная Боснии и Герцеговины сыграет против команды Марокко.

Поединок состоится 17 ноября в Дубае, в то время как матч с Россией был запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Видео дня

Официальной информации об отказе от матча с Россией до сих пор нет.



За решение сыграть против России футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины грозили жесткие санкции от УЕФА, а мэр Сараева Беньямина Карич пригрозила боснийской ассоциации прекращением сотрудничества в случае игры с россиянами.

Кроме этого решение ассоциации согласиться на матч с россиянами раскритиковал лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич, а несколько ключевых футболистов национальной команды решили не участвовать в поединке.