«Это был бы великий бой». Промоутер предложил Джошуа подраться с жертвой Усика 14 сентября, 10:17 Бой Джошуа — Хелениус состоится 12 августа (Фото:Reuters/John Sibley)

Фрэнк Уоррен, промоутер Дюбуа, сомневается, что поединок между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером состоится.

Зато Уоррен считает, что британскому супертяжеловесу следует провести бой с Даниэлем Дюбуа. По словам промоутера, их поединок станет великим.

«Относительно ситуации с Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа. Я знаю, что их представители разговаривали и думали, что бой состоится, но я и подумать не мог, что это будет не так.

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Проблема в том, что те суммы, которые они хотели получить или они слышали, что могут получить — они их нигде не получат. Этого не произойдет.

Вы знаете, какой бой был бы хорош в Великобритании, и люди покупали бы билеты, чтобы посмотреть его, и мы бы увидели, кто самый большой панчер и у кого самое большое сердце?

Джошуа против Даниэля Дюбуа. Этот поединок продавался бы где угодно. Это был бы великий бой", — сказал Уоррен, передает iFL TV.

Напомним, что в августе этого года Дюбуа был нокаутирован Александром Усиком в девятом раунде.

Ранее экс-чемпион мира разочаровался в Дюбуа после поединка с украинским чемпионом.