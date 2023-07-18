Привет Тимощуку: фанаты Динамо Киев передали огненное послание предателю Украины — видео

18 июля, 19:00
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Болельщики Динамо Киев (Фото:ФК Динамо Киев)

Болельщики Динамо Киев (Фото:ФК Динамо Киев)

Болельщики киевского клуба, которые служат в рядах ВСУ, передали горячий привет поклонникам российского Зенита.

Нашим парням удалось захватить укрепления российских оккупантов, в которых нашли шарф Зенита.

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Болельщики не удержались и записали ролик с приветствием от фанатов киевского Динамо — сожгли атрибутику питерского клуба.

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«Привет от фанатов Динамо Киев. Горит… Команда из финской лужи, с болот, короче. Как говорят, кто болеет за Зенит, у того не стоит», — прокомментировали украинские воины.

Напомним, Тимощук работает в структуре российского клуба, занимая должность ассистента главного тренера. Специалист продолжает работать в Зените после начала полномасштабной войны в Украине.

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Отметим, Тимощука лишили всех титулов и запретили заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Ранее сообщалось, что украинские военные под звуки взрывов на фронте поздравили Ярмоленко с возвращением в Динамо.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Война в Украине ФК Динамо (Киев)

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