Привет Тимощуку: фанаты Динамо Киев передали огненное послание предателю Украины — видео
Болельщики Динамо Киев (Фото:ФК Динамо Киев)
Болельщики киевского клуба, которые служат в рядах ВСУ, передали горячий привет поклонникам российского Зенита.
Нашим парням удалось захватить укрепления российских оккупантов, в которых нашли шарф Зенита.
Болельщики не удержались и записали ролик с приветствием от фанатов киевского Динамо — сожгли атрибутику питерского клуба.
«Привет от фанатов Динамо Киев. Горит… Команда из финской лужи, с болот, короче. Как говорят, кто болеет за Зенит, у того не стоит», — прокомментировали украинские воины.
Напомним, Тимощук работает в структуре российского клуба, занимая должность ассистента главного тренера. Специалист продолжает работать в Зените после начала полномасштабной войны в Украине.
Отметим, Тимощука лишили всех титулов и запретили заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.
Ранее сообщалось, что украинские военные под звуки взрывов на фронте поздравили Ярмоленко с возвращением в Динамо.