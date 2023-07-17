Брат футболиста сборной Украины попал в заявку Севастополя на чемпионат России 17 июля, 23:05 Дмитрий Матвиенко (Фото:ФК Севастополь)

В воскресенье, 16 июля, крымские клубы Севастополь и Рубин Ялта незаконно приняли участие в матчах чемпионата России.

В составе Севастополя выступает Дмитрий Матвиенко — старший брат защитника Шахтера и сборной Украины Николая Матвиенко.

Оба брата являются уроженцами Крыма. 31-летний Дмитрий начинал свою профессиональную карьеру в системе Олимпика, затем провел год в академии Шахтера, а потом отправился в Таврию.

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В 2014 году Матвиенко-старший перебрался в Тирасполь после аннексии Крыма. Через некоторое время Дмитрий вернулся в Крым, где начал играть за Евпаторию. В составе Севастополя выступает с 2018 года.

Отметим, что у Дмитрия Матвиенко есть профиль на сайте украинской Премьер-лиги.



Фото: УПЛ

Ранее сообщалось, что Украина требует наказать Россию за участие крымских клубов в чемпионате РФ.