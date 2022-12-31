Английская Премьер-лига. Эвертон Миколенко остановил Манчестер Сити и помог Арсеналу Зинченко укрепить лидерство — видео 31 декабря, 23:30 Зинченко (справа в центре) провел 60 минут в составе Арсенала (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

В английской Премьер-лиге (АПЛ) продолжается 18-й тур.



Эвертон, в составе которого весь матч провел украинский защитник Виталий Миколенко, отобрал очки у Манчестер Сити на выезде — 1:1.

На гол Холанда у хозяев на 24-й минуте после передачи Мареза гости на исходе часа игры с лишним ответили результативным ударом Грэя, которому ассистировал Гейе.

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Осечкой конкурента воспользовался лидер чемпионата Арсенал, который на выезде победил Брайтон со счетом 4:2 благодаря голам Сака, Эдегора, Нкетиа и Мартинелли.

В стартовом составе гостей на поле вышел и украинский защитник Александр Зинченко, который был заменен на 60-й минуте при счете 3:0 в пользу его команды.

В других матчах дня третий в таблице Ньюкасл не сумел победить дома Лидс — 0:0, тогда как на четвертое место поднялся Манчестер Юнайтед после победы над Вулверхэмптоном в гостях — 1:0.

Результаты 18 тура АПЛ:

Манчестер Сити — Эвертон 1:1

Голы: Холанд, 24 — Грэй, 64

Брайтон — Арсенал 2:4

Голы: Митома, 65, Фергюсон, 78 — Сака, 2, Эдегор, 39, Нкетиа, 47, Мартинелли, 71

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Рашфорд, 77

Ньюкасл — Лидс 0:0

Фулхэм — Саутгемптон 2:1

Голы: Уорд-Праус (автогол), 32, Пальинья, 89 — Уорд-Праус, 56

Борнмут — Кристал Пэлас 0:2

Голы: Аю, 19, Эзе, 36

Турнирная таблица АПЛ

Фото: flashscore.ua

Накануне в этом же туре АПЛ Ливерпуль обыграл Лестер на своем поле — 2:1.