Экс-тренер Шахтера приглашает футболиста сборной Украины в английский клуб — СМИ

23 января, 19:05
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Николай Матвиенко может стать еще одним украинцем в АПЛ (Фото:ФК Шахтер)

Николай Матвиенко может стать еще одним украинцем в АПЛ (Фото:ФК Шахтер)

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко может стать игроком английского Брайтона, сообщает The Athletic.

По информации СМИ, на трансфере Матвиенко настаивает главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби, ранее возглавлявший Шахтер и работавший с украинским защитником.

Шахтер ожидает получить за переход Матвиенко 25 млн евро, но Брайтон не готов платить такую сумму.

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Интересно, что Матвиенко сейчас находится в Лондоне, но этот визит не связывают с вероятным трансфером.

Ранее сообщалось, что Шахтер продал в Челси вингера Михаила Мудрика за 100 млн евро.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Премьер-лига Украины ФК Шахтер Сборная Украины Английская Премьер-лига Роберто Де Дзерби

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