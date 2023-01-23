Экс-тренер Шахтера приглашает футболиста сборной Украины в английский клуб — СМИ 23 января, 19:05 Николай Матвиенко может стать еще одним украинцем в АПЛ (Фото:ФК Шахтер)

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко может стать игроком английского Брайтона, сообщает The Athletic.

По информации СМИ, на трансфере Матвиенко настаивает главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби, ранее возглавлявший Шахтер и работавший с украинским защитником.

Шахтер ожидает получить за переход Матвиенко 25 млн евро, но Брайтон не готов платить такую сумму.

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Интересно, что Матвиенко сейчас находится в Лондоне, но этот визит не связывают с вероятным трансфером.

Ранее сообщалось, что Шахтер продал в Челси вингера Михаила Мудрика за 100 млн евро.