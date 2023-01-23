Экс-тренер Шахтера приглашает футболиста сборной Украины в английский клуб — СМИ
Николай Матвиенко может стать еще одним украинцем в АПЛ (Фото:ФК Шахтер)
Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко может стать игроком английского Брайтона, сообщает The Athletic.
По информации СМИ, на трансфере Матвиенко настаивает главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби, ранее возглавлявший Шахтер и работавший с украинским защитником.
Шахтер ожидает получить за переход Матвиенко 25 млн евро, но Брайтон не готов платить такую сумму.
Интересно, что Матвиенко сейчас находится в Лондоне, но этот визит не связывают с вероятным трансфером.
Ранее сообщалось, что Шахтер продал в Челси вингера Михаила Мудрика за 100 млн евро.