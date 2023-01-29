Ливерпуль сенсационно сложил полномочия обладателя Кубка Англии после поражения от клуба экс-тренера Шахтера — видео

29 января, 20:10
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Брайтон Де Дзерби победил Ливерпуль (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Брайтон Де Дзерби победил Ливерпуль (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Брайтон под руководством экс-наставника Шахтера Роберто Де Дзерби сенсационно победил в 1/16 финала Кубка Англии действующего обладателя трофея Ливерпуль.

Фаворит вышел вперед на исходе первого получаса выездной игры, когда Эллиотт воспользовался передачей Салаха и отправил мяч в сетку.

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Хозяева поля сравняли счет на 39-й минуте благодаря голу Данка, а в добавленное к основному времени второго тайма Митома принес им драматичную победу — 2:1.

Видео дня

Брайтон — Ливерпуль 2:1
Голы: Данк, 39, Митома, 90+2 — Эллиотт, 31

https://www.youtube.com/watch?v=_ci0t3i1zms

Накануне в 5-й раунд вышел Манчестер Юнайтед, который с помощью дубля Каземиро и результативного удара экс-полузащитника Шахтера Фреда обыграл Рэдинг — 3:1.

Манчестер Юнайтед — Рэдинг 3:1
Голы: Каземиро, 54, 58, Фред, 66 — Мбенгуэ, 72

https://www.youtube.com/watch?v=rDk9T5S3Znw

Ранее бывший клуб украинского защитника Александра Зинченко Манчестер Сити победил его нынешний клуб Арсенал со счетом 1:0.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Ливерпуль Манчестер Юнайтед Кубок Англии

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